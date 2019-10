Valuta l’edizione 2019 di Valigia Blu

2 min lettura

Lo scorso anno vi abbiamo chiesto di sostenere l’edizione 2019 di Valigia Blu. Una sfida ancora più impegnativa perché si è trattato della quarta campagna di crowdfunding con un obiettivo ancora più alto – raggiungere i 40mila euro – per potenziare la qualità e la quantità delle nostre pubblicazioni. Abbiamo cercato di occuparci dei temi più dibattuti ma sui quali c’è anche molta confusione: migranti, lavoro, temi di attualità (come le questioni di genere e i diritti civili, il cambiamento climatico e le manifestazioni in tutto il mondo per il clima, i flussi migratori, la retorica dei porti chiusi e i decreti sicurezza, cosa sta accadendo a Hong Kong, in Sudan e altre aree calde del pianeta, gli incendi in Amazzonia, Siberia e nord Africa e la crisi idrica mondiale), i diritti digitali, l'alfabetizzazione ai media e alle notizie. Abbiamo continuato a seguire temi già affrontati negli anni scorsi, come i conflitti in Siria e in Yemen. Li abbiamo raccolti in queste card suddivise per macro-tematiche: Fuori da qui, Italia, Ambiente e cambiamento climatico, Movimenti e proteste, Propaganda e disinformazione, Populismo e nazionalismo, Social media e Media Literacy, Leggi, diritti e tecnologia, Informazione sotto attacco, Questioni di genere e diritti civili, Lavoro.

Il nostro modello di informazione sui social e di partecipazione e cura della community è basato sul non-profit e sul sostegno di chi ci segue e apprezza il nostro lavoro. Quest'anno abbiamo deciso di rafforzare il dialogo e il confronto con la nostra community creando il gruppo chiuso su Facebook "Sostenitori di Valigia Blu" (aperto a chi ha donato lo scorso anno). E poi, dopo anni di incontri, scambi, discussioni digitali, c'è venuta voglia di conoscere dal vivo la community nata intorno a Valigia Blu e ci siamo incontrati a Roma a fine settembre. L'inizio di un altro passo di Valigia Blu verso il modo di "vivere" il digitale e intendere il nostro stare insieme: costruire ponti fra le persone, in modo da cogliere la grande occasione democratica che sono i social media, costruire una community intorno ai contenuti di qualità. Nessuno ha successo da solo. Ecco perché per noi collaborazione e conversazione sono fondamentali.

Per tutto questo siamo qui a chiedere a chi ci ha seguito una valutazione sulle nostre attività informative. Vogliamo conoscere il vostro parere, le vostre idee su come migliorare, le vostre critiche per crescere. Capire se siete soddisfatti o insoddisfatti di quello che abbiamo fatto, se vi siamo stati utili o meno e se incontriamo le vostre esigenze informative.

Ecco perché vi chiediamo qualche minuto per rispondere al questionario che abbiamo preparato. Conoscere le opinioni, le proposte, le abitudini informative di chi ci segue è per noi fondamentale, non solo per rendere più utile e focalizzato quello che facciamo, ma anche per rispondere meglio alle esigenze della nostra community. Non raccogliamo i dati, le vostre risposte resteranno anonime. Il questionario sarà aperto fino al 30 ottobre e potrà essere compilato direttamente a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/valigiablu2019