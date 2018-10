Valuta l’edizione 2018 di Valigia Blu

[Tempo di lettura stimato: 2 minuti]

Lo scorso anno vi abbiamo chiesto di sostenere l’edizione 2018 di Valigia Blu. Si trattava della terza campagna di crowdfunding, con un obiettivo ancora più alto – raggiungere i 30mila euro – per potenziare la qualità e la quantità delle nostre pubblicazioni. Abbiamo cercato di occuparci dei temi più dibattuti ma sui quali c’è anche molta confusione: vaccini, migranti, lavoro, temi di attualità (come #metoo e la questione delle molestie sessuali sul lavoro, lo scandalo Cambridge Analytica, il movimento giovanile contro la vendita delle armi negli Usa nato dopo il massacro nella scuola di Parkland, il caso Tamimi e la questione israelo-palestinese), i diritti digitali, l'alfabetizzazione ai media e alle notizie. Abbiamo continuato a seguire temi già affrontati negli anni scorsi, come la questione Xylella, l'Ilva e la storia di Giulio Regeni. Qui trovate alcuni nostri lavori suddivisi per categorie: Storie, Media Literacy, Diritti digitali, Robot & Lavoro, Scienza, Fuori da Qui.

Il nostro modello di informazione sui social e di partecipazione e cura della community è basato sul non-profit e sul sostegno di chi ci segue e apprezza il nostro lavoro. Per questo siamo qui a chiedere a chi ci ha seguito una valutazione sulle nostre attività informative. Vogliamo conoscere il vostro parere, le vostre idee su come migliorare, le vostre critiche per crescere. Capire se siete soddisfatti o insoddisfatti di quello che abbiamo fatto, se vi siamo stati utili o meno e se incontriamo le vostre esigenze informative.

Ecco perché vi chiediamo qualche minuto per rispondere al questionario che abbiamo preparato. Conoscere le opinioni, le proposte, le abitudini informative di chi ci segue è per noi fondamentale, non solo per rendere più utile e corretto quello che facciamo, ma anche per rispondere meglio alle esigenze della nostra community. Non raccogliamo i dati, le vostre risposte resteranno anonime. Il questionario sarà aperto fino al 30 ottobre e potrà essere compilato direttamente a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/valigiablu2018