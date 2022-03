Crisi climatica: la scienza e le soluzioni sono chiare ma il nostro sistema è in grave ritardo

Gli effetti sono evidenti: aumento delle frequenza e dell'intensità dei fenomeni meteorologici estremi, siccità, ondate di calore, intensificazione degli incendi, inondazioni, innalzamento del livello degli oceani, fusione dei ghiacci, acidificazione degli oceani.

“The scientific evidence is unequivocal: #climatechange is a threat to human wellbeing & the health of the planet,” – @poertner_hans

La crisi climatica colpisce le realtà umane e naturali, come elementi strettamente correlati. Hoesung Lee, presidente dell'IPCC, afferma che il rapporto riconosce l'interdipendenza tra il clima, gli ecosistemi, la biodiversità e le società umane. Questo è forse l'elemento più critico dell'analisi dell'IPCC. La crisi climatica, infatti, non è soltanto un problema ambientale, è anche un'enorme questione sociale. Espone le comunità umane a rischi per la salute pubblica, la sicurezza alimentare, le infrastrutture, l'economia. Per ridurre questi rischi dovremo adattarci. L'adattamento comprende un complesso di azioni che hanno l'obiettivo di anticipare gli impatti e diminuire le nostra vulnerabilità. Nelle città, ad esempio, che come ricorda l'IPCC sono dei punti caldi dove si concentrano diversi rischi, gli interventi di adattamento possono riguardare la gestione del verde pubblico e delle risorse idriche.



La natura, minacciata dal cambiamento climatico, rappresenta allo stesso tempo una soluzione. Non si può affrontare, infatti, il cambiamento climatico e adattarsi ai suoi impatti se non si tutelano gli ecosistemi terresti e marini, che svolgono numerose funzioni di cui anche gli esseri umani beneficiano. Per questa ragione, come sottolinea l'IPCC, anche la conservazione e il ripristino delle aree naturali sono azioni prioritarie di adattamento.

Humanity has spent centuries treating #nature like its worst enemy. The truth is that nature can be our saviour – but only if we save it first.

My remarks at the launch of the @IPCC_CH #ClimateReport @WMO https://t.co/r0CoI7P7jN pic.twitter.com/HNAQCTwgJX

— Inger Andersen (@andersen_inger) February 28, 2022