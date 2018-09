Riforma Copyright: il dibattito che è mancato per responsabilità dei media

[Tempo di lettura stimato: 4 minuti]

di Maurizio Codogno (Wikimedia Italia)

Qualche giorno fa Repubblica ha pubblicato un articolo in cui si annunciava in pompa magna che «nove italiani su dieci pensano che i giganti web debbano pagare per i contenuti che usano»; il catenaccio precisa che «l’89 per cento dei cittadini concorda sul fatto che i colossi della Silicon Valley corrispondano agli autori il giusto se usano il loro lavoro». Questo secondo uno studio - ripreso da più testate - "commissionato da Europe for Creators, movimento di cittadini, creativi e quasi 250 organizzazioni a sostegno della Direttiva Europea per il Copyright". Nel caso ve lo foste chiesti, il testo della direttiva sta tornando in aula all'Europarlamento: dopo la bocciatura di luglio del pacchetto completo, mercoledì si voterà sui singoli emendamenti proposti dai vari deputati.

Per dirla tutta, Europe for Creators è semplicemente un'emanazione della GESAC, l'associazione delle equivalenti europee della SIAE, e non sono riuscito a scoprire quanti siano i semplici cittadini, o anche solo i creativi indipendenti, che ne fanno parte. Insomma, l'articolo è molto di parte: poco importa. Al limite importa di più che il link ai risultati del report non fosse stato inserito nell'articolo di Repubblica, forse perché il nome del sito poteva far venire strane idee: i curiosi possono comunque trovarli qui (per la cronaca per la ricerca sono stati “intervistati” tra il 24 e il 30 agosto 800 cittadini on line). D'altra parte se mi fosse stato chiesto: "È a favore o contro un'implementazione da parte della UE di regole per garantire la rimunerazione di artisti e creatori di contenuti nella distribuzione dei loro contenuti sulle piattaforme Internet (YouTube, Facebook, ecc.)?", avrei risposto di sì come l'89% degli italiani, esattamente come mi sarei unito all'86% che ha risposto affermativamente alla domanda: "Pensa che le piattaforme come Google o Facebook dovrebbero rimunerare i media quando riusano i loro contenuti (articoli, foto, video, ecc.)?". La parola chiave è "riusano". Se tu prendi qualcosa fatto da qualcun altro, costoro hanno tutti i diritti di volere essere pagati per il loro sforzo, esattamente come i media dovrebbero chiedere il permesso ed eventualmente pagare per i contenuti "presi dalla rete". Peccato che «l’articolo 11 della Direttiva, erroneamente chiamata (sic) “link tax”», come recita la notizia, in realtà si applicherebbe anche se si prendono solo le prime righe del testo se non addirittura solo il titolo, in barba al diritto di cronaca.

Ma per fortuna tutto questo non è poi così importante. Il famigerato articolo 11 è solo uno dei tanti punti della direttiva. Certo, creerebbe un pericoloso precedente sull'inserimento di nuovi diritti di copyright su porzioni del testo, ma non è detto che la cosa colpisca il cittadino comune. Ciò che è davvero importante è che la possibilità di votare sui singoli emendamenti apre la strada a introdurre migliorie senza snaturare l'impianto della direttiva, eliminando lacciuoli nati non si sa bene quando e come, che a volte non portano vantaggi a nessuno, in una situazione lose-lose (in cui tutti perdono).

Un punto per esempio ignoto ai più è quello relativo alla libertà di panorama. Nei paesi del nord Europa è assodato che i palazzi e i monumenti che si trovano in luoghi pubblici possano essere fotografati e chi ha fatto la foto abbia pieni diritti anche commerciali di usarla. In Italia no: il fatto stesso di avere creato il monumento dà automaticamente un diritto anche sulle fotografie scattate da altri. Arriviamo addirittura all'assurdo che Facebook può tranquillamente inserire quelle foto, perché il materiale in essa presente non può essere riusato commercialmente, mentre Wikipedia non può farlo perché la sua licenza prevede la possibilità di uso commerciale. Infatti l'articolo 70, comma 1-bis della legge d'autore recita:

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Le cose possono cambiare: per dire, in Belgio vigeva una legislazione ancora più restrittiva della nostra ma da un paio d'anni è finalmente possibile fotografare l'Atomium o altre opere permanentemente esposte al pubblico (non quelle all'interno dei musei, insomma). La formulazione originaria della direttiva taceva sul tema: un compromesso piuttosto buffo in un testo che dovrebbe uniformare le legislazioni nazionali.

Un altro punto importante è quello sulle opere orfane, quelle cioè che non sono accessibili al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali. Prendiamo un libro fuori catalogo, di un editore scomparso. Attualmente l'unico modo per leggerlo è sperare che esista una copia cartacea in una qualche biblioteca vicina e prenderlo in prestito. Non sarebbe bello che si potesse digitalizzare tale opera e renderla disponibile a chiunque – pochi o tanti che siano – sia interessato a leggerla? Di per sé il testo originale della direttiva prevedeva tale possibilità ma aggiungeva una serie di condizioni tali che rendeva molto difficile usufruirne. Vari emendamenti intendono modificare la situazione, riconoscendo la tutela degli autori che magari non vogliono che l'opera torni disponibili ma semplificando la gestione. Non è che si possa dire che tutte le informazioni necessarie si trovavano in fondo a un casellario chiuso a chiave che si trovava in un gabinetto inservibile sulla cui porta era stato affisso il cartello 'Attenti al leopardo'! Un altro emendamento ribadisce quella che a uno come me pareva un'ovvietà: se un'opera è di pubblico dominio, le sue riproduzioni fedeli complete o parziali, compresa la digitalizzazione, non possono essere soggette a diritto d'autore o diritti connessi. Dove ci sarebbe la creatività nel digitalizzare un'opera? Chiedetelo a Google, che ci si fa i soldi dando noccioline alle biblioteche che gli concedono il materiale.

Un'ultima postilla: tutti questi emendamenti che ho citato non sono trovate estemporanee di qualche eurodeputato che voleva il suo quarto d'ora di celebrità. Nel documento ufficiale le proposte – spesso peggiorative per gli utenti finali – della commissione JURI che erano state presentate in blocco a luglio sono quelli da 1 a 86, mentre le successive, tra cui quelle che ho raccontato, erano state votate a maggioranza spesso larga da altre commissioni Ue. Insomma, sono tutte opinioni di buon senso, al di là delle idee delle singole persone, e non voli pindarici. Non sarebbe stato bello che i media avessero anche parlato di queste cose, invece che appiattirsi sulla "erroneamente chiamata Link Tax"?

