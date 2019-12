Quelli che fanno le battaglie pro scienza e poi negano il cambiamento climatico

22 min lettura

La scorsa settimana si è svolta un’accesa discussione che ha avuto come protagonista l’Istituto Bruno Leoni (IBL), un think tank di orientamento liberale vicino al pensiero libertarian statunitense (una corrente del liberalismo). Il pretesto è stato un evento organizzato proprio dall’IBL e che si è tenuto il 28 novembre presso il Centro Studi Americani a Roma, intitolato I costi dell’antiscienza. Un Convegno sulla mentalità antiscientifica, che ha visto tra i relatori il filosofo della scienza Giulio Giorello, il medico e docente universitario Roberto Burioni e Roberto Defez, ricercatore esperto di biotecnologie e OGM. Vaccini, glifosato e tecnologie alimentari sono stati i temi principali del convegno.

Ai più forse il nome non dirà nulla, ma l’IBL si è acquistato una fama di rispettabilità e competenza tra addetti ai lavori del mondo economico, giornalistico e sindacale italiano. Chi ne ha seguito la storia da fuori, con uno sguardo critico, lo conosce tra l'altro per alcune posizioni sulle questioni dell’ambiente e dell’energia. In particolare sul cambiamento climatico l’IBL ha dimostrato spesso di condividere affermazioni in contrasto con le principali evidenze che la scienza del clima aveva accumulato già un bel po’ di anni fa. Tesi negazioniste, per capirci. Le stesse tesi che, negli Stati Uniti, sono state diffuse (ahimé, anche grazie a un manipolo di scienziati) da centri studi del mondo conservatore-libertarian e che hanno ha avuto un impatto non trascurabile sul dibattito mediatico e politico sul cambiamento climatico.

Raccontare il caso IBL può essere utile per comprendere meglio alcuni aspetti di un fenomeno, il negazionismo climatico, che spesso si presenta in forme più difficili da riconoscere. Al punto in cui siamo arrivati rispetto alla crisi climatica, non è necessario rimanere sempre su posizioni negazioniste hard, cioè dichiaratamente tali (ad esempio: il cambiamento climatico non esiste), per essere considerati negazionisti di fatto. Il negazionismo climatico oggi assume anche sembianze soft, più nsidiose e infide.

C'è inoltre un altro tema che merita di essere discusso: perché chi ha appoggiato il negazionismo della scienza del clima può oggi pensare di lanciarsi in battaglie contro l'antiscienza? In altri termini: di che scienza si parla quando qualcuno pretende di parlare in sua difesa?

L’accusa di negazionismo è percepita come particolarmente infamante. La parola rimanda a nazismo e camere a gas, anche se l’equivalente anglosassone, denialism, ha lo stesso significato. Perciò alcuni analisti dell'IBL e suoi sostenitori si sono spesi in questi giorni per dimostrare che no, l’IBL non ha mai avuto nulla a che vedere con il negazionismo climatico. A smentirli è però lo stesso sito dell’IBL, che oggi è un’archivio che documenta come, ogni qual volta abbia sfiorato temi collegati al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, il think tank liberale abbia dato credito a tesi scorrette.

«Brutto clima per il catastrofismo climatico»

Nel 2010, in un articolo apparso sul quotidiano Il Foglio e riportato sul sito dell’IBL, Carlo Stagnaro, senior fellow dell’IBL, scriveva cronache entusiaste dalla quarta International Conference on Climate Change organizzata dallo statunitense Heartland Institute, insieme a centri studi di altri paesi tra cui lo stesso IBL. L’Heartland è un centro studi conservatore-libertarian noto per il suo sostegno a diverse cause di destra. Nell’ultimo ventennio è stata una delle istituzioni conservatrici più attive nel seminare “dubbi” riguardo alle evidenze che dimostrano la responsabilità delle emissioni umane di CO 2 nel cambiamento climatico in corso sul pianeta. Le sue “conferenze sul clima” sono tra le principali iniziative messe in atto a questo scopo. Nel 2008 l’IBL è stato co-sponsor anche della prima di queste conferenze, intitolata Global Warming Is Not A Crisis e di una sesta conferenza nel 2011. Uno dei principali relatori di quest'ultima edizione era Fred Singer.

Fisico di formazione, oggi 95enne, Singer è una star del negazionismo climatico internazionale. In Merchants Of Doubt, un saggio pubblicato nel 2010, gli storici della scienza Naomi Oreskes ed Erik Conway hanno documentato il coinvolgimento di un manipolo di scienziati, tra cui lo stesso Singer, nel tentativo di insinuare dubbi nei confronti del consenso scientifico non solo sul riscaldamento globale, ma anche su altre questioni di grande rilevanza pubblica, come i danni da fumo passivo e il “buco” nello strato di ozono atmosferico. Singer ha fondato perfino un Nongovernmental International Panel on Climate Change, un’organizzazione che già dal nome dichiara di voler essere una sorta di opposizione permanente all'Intergovernmental Panel on Climate Change, l’organismo internazionale che dal 1998 valuta la ricerca sul cambiamento climatico e pubblica rapporti diventati un punto di riferimento per la comunità internazionale.

Coltivare il dubbio nella scienza è una virtù indispensabile, ma ciò di cui parlano Oreskes e Conway non erano onesti dubbi scientifici. Era il tentativo di costruire attorno ad alcune solide evidenze un’artefatta e apparente incertezza, attraverso argomenti a prima vista fondati e rispettabili dal punto di vista scientifico. Il messaggio che si tentava (e si tenta ancora oggi) di veicolare è: su questo problema la scienza non è ancora chiara. L’obiettivo di questa strategia era condizionare il dibattito sulle politiche che avrebbero dovuto essere messe in atto soprattutto nel settore energetico. Si trattava di un’evidente e determinata agenda politica, economica e industriale, sostenuta da alcuni centri studi conservatori che si oppongono ad ogni regolamentazione statale in campo economico. Un’agenda che, nel caso del dibattito sul climate change, coincideva con gli interessi dell’industria delle fonti fossili.

La compagnia petrolifera ExxonMobil ha donato 736500 dollari all’Heartland Institute dal 1998 al 2006. Oggi sappiamo che già dalla fine degli anni ’70 la Exxon, prima della sua fusione con la Mobil, era al corrente degli effetti delle emissioni di CO 2 e della scienza del cambiamento climatico. Nel 1982 gli scienziati della compagnia avevano addirittura elaborato modelli di previsione delle emissioni da fonti fossili e del conseguente aumento della temperatura. Le loro stime non solo erano in linea con la scienza dell’epoca, ma si sono rivelate anche sorprendentemente accurate rispetto a ciò che è avvenuto sul nostro pianeta negli anni successivi. Osservato oggi, il grafico realizzato dagli esperti della Exxon appare stupefacente. La concentrazione atmosferica di CO 2 e la temperatura previste per il 2019 sono straordinariamente vicine a quelle che misuriamo oggi.

Ciononostante, nel corso degli anni ’80 la Exxon ha chiuso il proprio settore di ricerca sul clima e ha avviato una campagna per negare ciò che essa stessa sapeva, per confondere le acque e convincere il pubblico della bontà scientifica di quei “dubbi” di cui parlano Oreskes e Conway.

Tuttora l'Heartland Institute si fregia del titolo, assegnato dal quotidiano conservatore Washington Times, di «centro studi leader sul pianeta nello scetticismo [ma sarebbe più corretto chiamarlo pseudoscetticismo] riguardo a una crisi climatica causata dall'uomo». Sul proprio sito scrive che non c'è consenso scientifico su un ruolo umano nel cambiamento climatico, che la maggior parte degli scienziati non crede che le emissioni antropiche di gas serra siano una minaccia per l'ambiente e gli esseri umani, che non hanno causato lo scioglimento dei ghiacci o l'innalzamento del livello del mare e che i probabili benefici di un riscaldamento globale di origine umana superano i suoi costi. Ognuna di queste affermazioni è smentita da tutto ciò che noi oggi possiamo dire sul cambiamento climatico e sul consenso scientifico sul tema, al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'Heartland non è il solo centro studi ad essersi impegnato nella "scetticismo" riguardo allo scienza del clima. Il libertarian Cato Institute (anch'esso beneficiario di donazioni da parte della ExxonMobil) ha giocato una ruolo simile in questa vicenda. La storia di questo centro è legata a quella dei fratelli Charles e David Koch, proprietari di un colosso industriale con attività in numerosi settori, compreso quello petrolifero. Charles Koch e il fratello David, scomparso lo scorso agosto, sono stati per molti anni impegnati in attività politiche su diverse questioni, tra cui il clima e l'energia. Come ricordava lo scorso agosto il New York Times in occasione della morte di David Koch, i due fratelli «hanno costruito una macchina di influenza politica verosimilmente senza eguali nel mondo industriale americano». Questa macchina si è messa in moto già negli anni '70 proprio con la creazione del Cato Institute, fondato nel 1974 da Charles Koch, insieme all'attivista politico Ed Crane e all'economista e ideologo libertarian Murray Rothbard. Suscitare "scetticismo" riguardo al cambiamento climatico e neutralizzare i tentativi di approvare al Congresso americano regolamentazioni sulle emissioni di CO 2 sono state tra le maggiori azioni politiche dei fratelli Koch.

Nel 2009 il Cato organizzò una campagna pubblicitaria, acquistando uno spazio sulle pagine di diversi quotidiani nazionali americani, per sostenere che non c'era stato alcun riscaldamento globale netto da più di un decennio. È uno dei tanti miti che si ritrovano nel campionario delle tesi negazioniste. In un documento pubblicato nel 2009 Patrick J. Michaels, uno scienziato membro del Cato Institute e "dissidente" climatico di primo piano, suggeriva senza mezzi termini che il Congresso non avrebbe dovuto approvare alcuna legislazione restrittiva riguardo alle emissioni di CO 2 dal momento che sarebbero state costose e inefficaci. Ipotizzava, senza alcuna evidenza a supporto, che se il riscaldamento del pianeta per qualche ragione si fosse fermato per un ventennio (non era già accaduto del resto - anche se non è vero - per più di 10 anni?), ciò avrebbe permesso alla politica di affrontare il problema e ci sarebbe stato il tempo per sviluppare tecnologie per abbattere le emissioni. Ma qualsiasi drastico taglio delle emissioni no, questo non sarebbe stato accettabile. Teniamo a mente questa insistenza sui costi della riduzione delle emissioni, perché ci torneremo più avanti. Nel 2008 Michaels parlava di «mito del global warming» e nel 2014 se la prendeva con i «catastrofisti climatici».

Catastrofismo è una parola ricorrente nel linguaggio del negazionismo climatico. Quell'articolo di Stagnaro del 2010, scritto in seguito alla conferenza dell'Heartland Institute, si intitolava Brutto clima per il catastrofismo climatico, dicono a Chicago (la città che ospitava l'evento). L'autore scriveva:

la parola più gettonata è “climategate”. Domenica sera, i lavori si sono aperti con una standing ovation per Steve McIntyre, lo studioso che, in tempi non sospetti, ha sbugiardato il grafico “a mazza da hockey” di Michael Mann, cioè la ricostruzione delle temperature medie degli ultimi mille anni che mostrava un improvviso e drammatico aumento durante il ventesimo secolo.