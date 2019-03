Facebook vieta il razzismo di nazionalismo e separatismo bianco. Ma la decisione arriva tardi

[Tempo di lettura stimato: 5 minuti]

Facebook vieterà ogni forma di sostegno al nazionalismo e al separatismo bianco e chi posterà contenuti che vi fanno riferimento sarà invitato a frequentare un’organizzazione non-profit che aiuta le persone a lasciare i gruppi di odio. Lo ha annunciato il social network in un post pubblicato sul suo blog, specificando che le nuove policy inizieranno a essere applicate dalla prossima settimana. Elogi, supporto e rappresentazioni del nazionalismo e del separatismo bianco sono “concetti profondamente legati a gruppi d’odio organizzati” che non possono avere spazio sulla piattaforma e sui servizi a essa associati, si legge nella nota diffusa da Facebook. Ad esempio, frasi come "Sono un fiero nazionalista bianco" saranno ora vietate sulla piattaforma.

La decisione arriva a quasi due settimane di distanza dalla strage di Christchurch in Nuova Zelanda (dove un suprematista bianco ha ucciso 50 persone che si erano riunite in due moschee della città e aveva postato su Facebook un video in diretta di almeno uno dei due attacchi) ma è il risultato di una pressione esercitata sul social network da parte di giuristi ed esperti dei diritti civili dopo la pubblicazione di un’indagine giornalistica di Motherboard dello scorso maggio che aveva mostrato le criticità che nascevano nella moderazione dei contenuti a causa della distinzione tra “nazionalismo e separatismo bianco” e “suprematismo bianco”.

Scoop: Facebook just banned white nationalism and separatism. Comes after Motherboard investigation found Facebook allowed nationalism because wasn't always "explicitly racist" according to leaked docs. Now treated same as supremacy. Leaking works https://t.co/ms0Bza1o09 — Joseph Cox (@josephfcox) 27 marzo 2019

Le policy di Facebook attualmente vietavano, infatti, contenuti d’odio basati sulla razza, l’etnia e la religione, e tra questi era incluso il suprematismo bianco, ma non le espressioni di supporto al nazionalismo e al separatismo bianco. Ora non sarà più così. Negli ultimi tre mesi, dopo alcuni confronti e discussioni con esperti del mondo accademico e membri della società civile, la società guidata da Mark Zuckerberg ha rilevato la sovrapposizione tra nazionalismo e separatismo bianco e suprematisti e ha deciso di modificare le proprie regole di moderazione in merito ai contenuti di incitamento all’odio. come hanno detto gli esperti consultati da Facebook – "il nazionalismo bianco e i movimenti separatisti bianchi sono diversi dagli altri movimenti separatisti come il movimento separatista basco in Francia e Spagna e i movimenti separatisti neri in tutto il mondo". Un conto è sottolineare ad esempio "l’orgoglio americano o il separatismo basco, che sono una parte importante dell’identità delle persone”, un altro mascherare con frasi nazionaliste il suprematismo bianco che "ha una lunga storia di sottomissione e disumanizzazione delle persone di colore negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

«La sovrapposizione tra nazionalismo bianco, separatismo [ndr, bianco] e supremazia bianca è tale da non poter fare una distinzione significativa tra loro. E questo perché il linguaggio utilizzato e l'ideologia che rappresenta si sovrappongono a tal punto che non c’è una distinzione significativa», ha spiegato Brian Fishman, direttore politico dell'antiterrorismo su Facebook a Motherboard.

«Ci siamo accorti – spiega Ulrick Casseus, un esperto di gruppi di odio nel team che si occupa delle policy di Facebook – che sempre più persone iniziavano a distinguere dicendo “Non sono razzista, sono un nazionalista” spingendosi fino a sostenere di non essere un suprematista bianco, ma un nazionalista bianco, mantenendo però comportamenti e diffondendo contenuti che incitano all’odio. Era un modo per normalizzare l’odio e in base a ciò che abbiamo osservato e a quanto ci è stato detto dagli esperti con cui abbiamo parlato, abbiamo deciso che anche le forme di sostegno al nazionalismo e al separatismo bianco sono legate a gruppi di odio organizzati».

Ora chiunque tenterà di pubblicare o cercherà sulla piattaforma contenuti razzisti, parole associate al suprematismo bianco o frasi come ad esempio “Heil Hitler” visualizzerà una finestra pop-up che li re-indirizzerà a Life After Hate, un’organizzazione non-profit, fondata da ex suprematisti bianchi, che fornisce risorse educative, gruppi di supporto e sensibilizzazione. «Se ci sono persone che stanno cercando un movimento che incita all’odio o alla violenza, vogliamo metterli in contatto con persone che saranno in grado di fornire supporto offline», ha aggiunto Fishman.

Inoltre, Facebook continuerà a utilizzare alcune delle tattiche utilizzate per visualizzare e rimuovere i contenuti associati a ISIS, Al Qaeda e altri gruppi terroristici per rimuovere i contenuti nazionalisti, separatisti e suprematisti.

«Penso che questa decisione di Facebook rappresenti un passo in avanti e sia un effetto diretto della pressione fatta in passato», ha dichiarato Rashad Robinson, presidente del gruppo di lavoro Color of Change.

«Si tratta sicuramente di un cambiamento positivo, ma è qualcosa che avrebbero dovuto fare fin dall'inizio", aggiunge David Brody, un avvocato del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law che lo scorso settembre ha fatto pressione affinché Facebook cambiasse le proprie regole di moderazione.

Leaked documents show Facebook’s post-Charlottesville reckoning with American nazis https://t.co/tVaKmjqass pic.twitter.com/jQOY2UCc1Q — Motherboard (@motherboard) 25 maggio 2018

Già lo scorso anno, un’indagine giornalistica di Joseph Cox su Motherboard (che aveva avuto accesso a documenti interni di formazione dei moderatori), aveva mostrato come le regole di moderazione del social network consentissero la pubblicazione di frasi come “Gli Stati Uniti dovrebbero essere una nazione bianca” nonostante i riferimenti al suprematismo bianco fossero espressamente vietati perché, secondo Facebook, non sempre il nazionalismo bianco "sembra essere associato al razzismo (almeno in modo non esplicito)".

Tuttavia, dopo che un suprematista bianco aveva ucciso Heather Heyer a Charlottesville nel 2017, il social network aveva iniziato a pensare di modificare le sue policy di moderazione. "Recenti attacchi avvenuti negli Stati Uniti (come, ad esempio, Charlottesville) hanno dimostrato che c'è potenzialmente confusione sulle nostre politiche sui discorsi di incitamento all’odio e sulle specifiche organizzazioni d’odio”, si leggeva in uno dei documenti ottenuti da Motherboard.

Nel gennaio 2018, 5 mesi dopo Charlottesville, Facebook aveva inviato delle slide ai moderatori che mostravano la posizione dell’azienda su nazionalismo e suprematismo bianco. A differenza di quest’ultimo, per il nazionalismo e il separatismo bianco erano consentite espressioni di elogio, supporto o rappresentazione dei suprematisti bianchi perché “il nazionalismo è un movimento di estrema destra e un'ideologia, ma non sembra essere sempre associato al razzismo (almeno non esplicitamente)”.

Ma a dispetto di queste distinzioni, Facebook aveva ammesso che la differenza non è sempre così netta e aveva indicato altri criteri per poter stabilire se ci si trovava di fronte a un’espressione del proprio fiero nazionalismo o a una di suprematismo bianco, come, ad esempio, provare a individuare se l’autore del post fosse membro o fondatore di un’organizzazione d’odio o che usasse un linguaggio disumanizzante nei confronti di determinati gruppi di persone, o se in passato avesse discriminato altre persone per la razza o la religione. Tra i gruppi di incitamento all’odio, Facebook segnalava in particolare il Ku Klux Klan (KKK), i Klans of America Uniti, le Aryan Nations e, più in generale, tutte quelle organizzazioni definite come gruppi d’odio dall'Anti-Defamation League (ADL) rappresenta un gruppo di odio in quanto tale.

L’articolo di Motherboard suscitò molto clamore e la reazione da parte di esperti dei diritti civili e di estremismo che sottolinearono come il "nazionalismo bianco" e il "separatismo bianco" fossero semplicemente facciate del suprematismo bianco. A settembre 2018, pochi mesi dopo l’inchiesta giornalistica di Cox, il Lawyer’s Committee inviò una lettera a Facebook segnalando che il social network ignorava “secoli di storia, precedenti legali e studi di esperti che dimostrano che il nazionalismo bianco e il separatismo bianco sono il suprematismo bianco".

E anche Facebook, in silenzio, si è mosso. Una fonte interna (che ha voluto mantenere l’anonimato) ha affermato che nell’ultimo anno, dopo l’inchiesta di Motherboard, il social network ha fatto piccole modifiche alle regole di moderazione dei contenuti per arrivare a vietare ogni contenuto a sostegno della supremazia razziale.

Tuttavia, commentano Joseph Cox e Jason Koebler sempre su Motherboard, la decisione presa da Facebook arriva troppo tardi. Troppo tempo è passato dall’inchiesta giornalistica di maggio. «È ridicolo che si sia aspettato tanto tempo dopo Charlottesville, e c’è voluta anche questa ultima tragedia [ndr, Christchurch] per arrivare a sostenere che “nazionalismo bianco” e “separatismo bianco” sono eufemismi del “suprematismo bianco"», ha dichiarato Keegan Hankes, ricercatore del SPLC’s Intelligence Project, che ha aggiunto: «E sembra che l'unica volta in cui si riesce a ottenere una risposta seria è quando c'è una tragedia».



A questa critica, il responsabile di Facebook, Fishman, ha risposto: «Ora pensiamo di avere la policy giusta».

