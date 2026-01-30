La normalità del bene: la lezione di Minneapolis che Trump e il mondo MAGA non riescono ad accettare

10 min lettura

di Mike Masnick (Techdirt)



C'è una frase nel recente articolo di Adam Serwer sulla resistenza di Minneapolis all'ICE che merita di essere estrapolata, esaminata e affissa su ogni lampione d'America:

La paura segreta delle persone moralmente depravate è che la virtù sia qualcosa di davvero comune e che siano loro a essere soli.

Rileggete questa frase. Spiega molte cose.

Serwer continua:

In Minnesota, tutti i capisaldi ideologici del MAGA si sono rivelati falsi. Sono i cittadini del Minnesota, non i teppisti armati dell'ICE e della polizia di frontiera a essere coraggiosi. I cittadini del Minnesota hanno dimostrato che la loro comunità è socialmente coesa, grazie alla sua diversità e non a dispetto di essa. I cittadini del Minnesota si sono trovati e si sono amati in un mondo atomizzato dai social media, dove uomini vuoti hanno cercato di riempire la loro anima solitaria con bugie sulla loro intrinseca superiorità. I cittadini del Minnesota hanno preservato tutto ciò che vale la pena della “civiltà occidentale”, mentre bruti armati cercano di distruggerla con la forza.

Da anni ormai, una certa corrente di pensiero politico americano opera partendo dal presupposto che gli esseri umani siano fondamentalmente egoisti, che la “comunità” sia roba da fessi e che chiunque affermi di avere a cuore i propri vicini stia mentendo o sia pagato per farlo. È la filosofia che sta alla base di ogni politica volta a punire piuttosto che ad aiutare, di ogni disprezzo per il “virus woke” e di ogni insistenza nel dire che “ai fatti non interessano i tuoi sentimenti”.

E poi è successo quello che è successo a Minneapolis.

Quando l'amministrazione Trump ha inviato migliaia di agenti federali armati in Minnesota, apparentemente per un caso di frode che i procuratori dell'era Biden stavano già trattando, sembra che si aspettassero una delle due cose: o una sottomissione intimidita o il tipo di resistenza violenta che avrebbe giustificato una repressione ancora più dura. Quello che hanno ottenuto invece è stato qualcosa che sembra averli sinceramente sconcertati: decine di migliaia di persone comuni che si sono semplicemente rifiutate di lasciare che i loro vicini venissero trascinati via.

Non attivisti. Non “agenti pagati”. Solo... persone. Mamme con minivan pieni di seggiolini che consegnavano generi alimentari. Papà che facevano turni di consegna tra una chiamata di lavoro e l'altra. Biologi, avvocati e infermieri che guidavano nel freddo gelido, suonando il clacson ai SUV con targhe di altri stati. Come descrive Serwer:

Anche tra coloro che sono coinvolti nell'opposizione all'ICE in Minnesota, le persone hanno una vasta gamma di opinioni politiche. La natura nonviolenta del movimento e l'attenzione rivolta alla cura dei vicini hanno attirato volontari con molte prospettive diverse sull'immigrazione, comprese persone che avrebbero potuto essere favorevoli se le affermazioni dell'amministrazione Trump su uno sforzo mirato a espellere i criminali violenti fossero state sincere.

Ciò che sembra aver sconvolto i MAGA è che anche le persone che avrebbero potuto appoggiare l'applicazione mirata delle leggi sull'immigrazione hanno guardato ciò che stava realmente accadendo – le donne incinte trascinate nella neve, le porte sfondate, il terrore indiscriminato, le uccisioni insensate – e hanno detto “no”. Non perché fossero stati radicalizzati da qualche operazione oscura, ma perché hanno occhi e coscienza.

Ana Marie Cox, che ha trascorso un decennio nella regione di Minneapolis/St. Paul prima di trasferirsi in Texas, ha scritto per The New Republic di ciò che lei chiama “fibre di acciaio al carbonio intrecciate da generazioni di aiuti costanti e indipendenti dal bisogno economico”:

I legami che si formano sotto la pressione di un vento gelido con temperature sotto zero a cifra doppia sono fondamentali per capire cosa sta succedendo. È impossibile superare l'inverno del Minnesota senza aiuto, e solo a volte quell'aiuto viene dai vicini. Le storie di persone che spalano o sgomberano dalla neve i vialetti di un intero isolato senza che nessuno glielo chieda e senza alcun compenso sono vere, ma i veri miracoli (e altrettanto comuni) sono le volte in cui degli sconosciuti si fermano per aiutare qualcuno a spalare la neve da un'auto bloccata in un cumulo o tirano fuori dalla loro auto la lettiera per gatti che hanno messo lì proprio per questo tipo di emergenza. Non posso raccontarvi una sola storia di questo tipo che mi è capitata. Ne ho almeno tre o quattro. Il gioco di parole è irresistibile: i minnesotani hanno sempre dichiarato guerra comune al ghiaccio [ICE, NdT], hanno solo cambiato obiettivo passando al ghiaccio che non si può usare per allenarsi a hockey. Potete liquidarlo come uno scherzo finché qualcuno in un bar non vi darà una sciarpa di riserva perché non riuscite a trovare la vostra. La gente offre aiuto senza esitazione e senza fare domande; non credo di aver mai sentito qualcuno rifiutare i ringraziamenti con un “Mi ripagherai un giorno”. Certo che lo farai, lo sanno tutti. Alcuni potrebbero trovare sorprendente che la generosità coesista con la microdistanza interpersonale tipica del Midwest, che può richiedere anni per sciogliersi. Ma la cautela nei loro rapporti dimostra l'universalità del principio: non si aiutano le persone perché ci piacciono. Lo si fa e basta.

Cory Doctorow ha fatto riferimento al suo dilemma del “pasto caldo” alcune volte in passato, che è questo:

"Se c'è un disastro, vai a casa del tuo vicino con: a) un pasto caldo o b) un fucile? È teoria dei giochi. Se credi che il tuo vicino stia arrivando con un fucile, saresti un idiota a scegliere a); se lei crede la stessa cosa di te, puoi scommettere che non sceglierà a) neanche lei. Il modo per arrivare alla risposta a) è fare a) anche se pensi che il tuo vicino sceglierà b). A volte ti punterà il fucile contro e ti dirà di andartene dalla sua proprietà, ma se ha preso il fucile solo perché pensava che tu ne avessi uno, allora lo metterà in sicurezza e potrete fare una cena in compagnia".

Fondamentalmente si tratta di capire se, in tempi difficili, i tuoi vicini cercheranno di approfittare di te o se cercheranno di collaborare con te come comunità per rispondere alle avversità che tutti voi dovete affrontare.

Il mondo MAGA sembra considerare possibile solo la prima opzione. Si presentano sempre con i fucili. La realtà continua a dimostrare che la maggior parte delle persone propende per la seconda opzione e si presenta con pasti caldi.

Minneapolis si sta presentando con pasti caldi da condividere. Migliaia di piatti e teglie.

Questa è la parte che i JD Vance del mondo non riescono davvero a comprendere. Vance ha detto che è “assolutamente ragionevole” che gli americani vogliano vivere solo vicino a persone con cui “hanno qualcosa in comune”, che la coesione sociale richieda l'omogeneità etnica. Minneapolis sta dimostrando esattamente il contrario: che le comunità diverse possono essere più coese, non meno, proprio perché hanno dovuto costruire intenzionalmente quei legami.

Serwer lo descrive magnificamente:

Se la resistenza del Minnesota ha un'ideologia generale, potremmo chiamarla “vicinato”: l'impegno a proteggere le persone che ci circondano, indipendentemente da chi siano o da dove provengano. Il contrasto con la filosofia che guida l'amministrazione Trump non potrebbe essere più estremo.

Ciò che è stato particolarmente sorprendente è come la resistenza abbia esplicitamente rifiutato il tipo di scontro violento che l'amministrazione sembrava sperare. I “pendolari”, i volontari che pattugliano i quartieri alla ricerca di veicoli dell'ICE, sono stati addestrati a rispettare il codice della strada, evitare scontri fisici e limitarsi a testimoniare. Le loro armi sono fischietti, telefoni e clacson. Come ha detto un volontario a Cox nel suo secondo articolo sulla resistenza:

“Non voglio sembrare irriverente, ma non possono sparare a tutti noi”.

Noi siamo più numerosi di loro. Nel mondo ci sono più persone buone che cattive. Ci sono più persone virtuose che credono nella comunità che persone arrabbiate e insicure che credono che tutto sia un gioco a somma zero.

E per ogni atto di crudeltà, ogni egoistica assurdità dell'ICE, del CBP o dell'amministrazione, sempre più abitanti del Minnesota si rendono conto che devono essere coinvolti.

I casi di violenza fisica non fanno che aumentare il numero di persone disposte a diventare bersagli. Dice Chris: “Ogni volta che ci attaccano, arriva un altro gruppo di volontari. Ci rifiutiamo di farci intimidire”.

E in qualche modo funziona. L'amministrazione è già stata costretta a cacciare Gregory Bovino, il comandante della polizia di frontiera che sembrava godere del suo ruolo di cattivo, da Minneapolis, anche se lo hanno sostituito con Tom Homan (che, per essere chiari, è fondamentalmente altrettanto cattivo). Ma comunque non è un segno di forza cambiare i leader e demansionare chiaramente colui che era stato il volto di questa invasione. Si tratta di una ritirata strategica forzata da persone la cui unica armatura è la loro volontà di farsi vedere.

Il movimento MAGA ha trascorso anni a coltivare ciò che Serwer identifica come una serie di “supposizioni errate”:

Il primo è la convinzione che comunità diverse non siano possibili... Un secondo presupposto del MAGA è che la sinistra sia insincera nei suoi valori e che i principi di inclusione e unità siano forme superficiali di virtù apparente. I liberali bianchi potrebbero mettere un cartello nel loro giardino con la scritta “In questa casa crediamo...”, ma abbandoneranno quegli immigrati al primo segno di pressione prolungata.

E, come Serwer giustamente osserva, parte del motivo di questa convinzione è che in un certo senso è stata vera... per l'élite reale, che ha trascorso l'ultimo anno cercando di fingere che Trump non stia facendo ciò che ha chiaramente promesso di fare:

E, a difesa di Trump, questo si è rivelato vero per molti liberali in posizioni di potere: amministratori universitari, avvocati di studi legali prestigiosi, leader politici.

Ma si scopre che milioni di americani comuni non sono quelle persone. Sono quelli che consegnano generi alimentari alle famiglie troppo spaventate per uscire di casa, quelli che fanno il bucato per i volontari che effettuano le consegne, quelli che si sono iscritti alla formazione per osservatori costituzionali (oltre 26.000 solo attraverso un'organizzazione, secondo The New Yorker).

Cox descrive così questa infrastruttura invisibile:

Gran parte della resistenza è svolta da donne o codificata come lavoro femminile: poco riconosciuto, noioso, poco affascinante e per lo più non documentato. “Sei nel bel mezzo della resistenza al fascismo e qualcuno deve comunque fare il bucato”, sottolinea Chris. Padre single e presidente dell'associazione genitori-insegnanti, si è fatto avanti fin dall'inizio per occuparsi dell'amministrazione e delle spedizioni, a volte facendo turni di quattro, cinque, sei ore. “Mangiavo solo cibo da asporto. Ho detto qualcosa e ora ho il frigo pieno”. Le consegne di generi alimentari alle famiglie di immigrati sono fondamentali. Ciò che permette di continuare a effettuare queste consegne sono le consegne alle persone che effettuano le consegne. È un aiuto reciproco a tutti i livelli. Qualcuno si è persino offerto volontario per svolgere il lavoro quotidiano degli altri volontari, il lavoro vero e proprio: formattare fogli di calcolo, rispondere alle e-mail. Si è offerta volontaria per stare seduta a una scrivania; ha dei bambini piccoli e non vuole lasciarli soli. Quindi ha offerto quello che poteva: le sue competenze amministrative.

I MAGA, pieni di odio e rabbia, hanno continuato a ripetere che tutto questo deve essere organizzato e pianificato. Dicono sciocchezze su “op sec” e “linee di rifornimento”, quando in realtà si tratta solo di comunità che si prendono cura l'una dell'altra.

C'è la tentazione di vedere tutto questo attraverso la lente del tribalismo politico: Team Blu contro Team Rosso, liberali contro MAGA. Ma questa visione tralascia qualcosa di importante. Il pastore Miguel, che guida la Chiesa Cristiana La Via a Burnsville e ha organizzato raccolte di cibo per le famiglie nascoste, ha detto a Serwer:

"Una delle cose in cui credo, e so che la maggior parte della comunità latina è d'accordo, è che vogliamo che le persone cattive se ne vadano. Vogliamo che i criminali se ne vadano”, mi ha detto il pastore Miguel, immigrato dal Messico 30 anni fa. “Siamo venuti tutti qui in cerca di una vita migliore per noi e per i nostri figli. Quindi, quando abbiamo criminali, stupratori, quando abbiamo persone che hanno fatto cose orribili nelle nostre strade, nelle nostre comunità, abbiamo paura di loro. Non li vogliamo qui".

Non è un sostenitore assoluto delle frontiere aperte. È qualcuno che ha osservato ciò che l'ICE stava effettivamente facendo – arrestare persone con casi di asilo in sospeso, prendere di mira lavoratori con permessi validi, terrorizzare interi quartieri – e lo ha riconosciuto come qualcosa di diverso dall'applicazione della legge. Poi uno dei suoi amici, un uomo che credeva avesse uno status legale, è stato arrestato dagli agenti federali.

Questo è ciò che l'amministrazione non ha previsto o non ha voluto considerare: che una volta dispiegati agenti armati per condurre retate indiscriminate nei quartieri americani, si fa sentire tutti come se fossero braccati. E quando tutti si sentono braccati, tutti hanno un motivo per resistere.

Si consideri la convinzione ridicolmente razzista di Stephen Miller secondo cui “i migranti e i loro discendenti ricreano le condizioni e i terrori delle loro patrie distrutte”. La risposta di Serwer è devastante:

In Minnesota stava accadendo il contrario. Le “condizioni e i terrori” delle “patrie distrutte” degli immigrati non venivano ricreati dagli immigrati. Venivano ricreati da persone come Miller. Gli immigrati hanno semplicemente l'esperienza per riconoscerli.

Questo porta a una conclusione cruciale: le persone che organizzano reti di mutuo soccorso, gestiscono consegne di cibo e pattugliano i veicoli dell'ICE non lo fanno perché sono state sottoposte al lavaggio del cervello da qualche ideologia progressista. Molti di loro lo fanno perché loro o le loro famiglie hanno già visto tutto questo. Sanno com'è un'occupazione. Sanno com'è la violenza arbitraria dello Stato. E sanno che l'unica cosa che può fermarla è che la gente comune si rifiuti di distogliere lo sguardo.

Se volete sostenere ciò che sta accadendo in Minnesota, il Minnesota Council of Nonprofits ha raccolto risorse per le organizzazioni che svolgono questo lavoro. Ma Cox sottolinea un punto importante: forse dovreste anche guardarvi intorno nel vostro quartiere. Perché l'ICE è quasi certamente già lì, anche se non ha ancora fatto notizia.

Questo non è un brutto momento per portare generi alimentari in un frigorifero gratuito nella vostra città. O forse: trovate qualcosa da fare per un vicino adesso, prima che ne abbia bisogno. O forse: seguite un corso sulla somministrazione del naloxone. Offritevi volontari per portare a spasso i cani. Avviate un servizio di condivisione di utensili. Imparate alcuni nomi.

Iniziate a costruire queste relazioni. Nelle parole di Doctorow, portate subito un pasto caldo, così i vostri vicini sapranno che non porterete un fucile più tardi.

La resistenza a Minneapolis non è stata creata dal nulla quando sono arrivati gli agenti federali. È stata costruita nel corso di decenni da persone che si aiutavano a vicenda a superare inverni brutali, che si sostenevano a vicenda dopo gli omicidi della polizia e che sviluppavano l'infrastruttura organizzativa che poteva essere attivata quando il momento lo richiedeva.

Serwer conclude il suo articolo con queste parole:

Non importa quanti altri uomini armati Trump invierà per imporre la sua volontà alla popolazione del Minnesota, tutto ciò che potrà fare sarà accentuare il loro coraggio. Nessun ricorso alla violenza armata può rendere gli uomini con le pistole eroici quanto le persone che scelgono di opporsi loro a mani nude per difendere i propri vicini. Questi agenti, e il presidente che li ha mandati, non sono eroi di nessuno, né salvatori di nessuno: sono solo uomini con le pistole che devono nascondere il volto per sparare in faccia a una madre e alla schiena a un'infermiera.

I moralmente depravati temono che la virtù sia un sentimento comune. Minneapolis sta dimostrando che hanno ragione ad avere paura. Le persone che portano pasti caldi invece di fucili sono terrificanti per loro. Ma è così che funziona la civiltà, cosa che i veri credenti del MAGA potrebbero non capire mai.



Tradotto dall'inglese per gentile concessione dell'autore.



(Immagine anteprima via WikiMedia Commons)

